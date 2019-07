5 băng nhóm tội phạm nguy hiểm ở Đồng Nai bị xóa

Theo công an tỉnh Đồng Nai, sáu tháng đầu năm 2019, công an tỉnh đã bám sát chủ động nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Điển hình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ với 4 người có hành vi phá rối an ninh dịp lễ 30-4 và một vụ với 2 người tàng trữ, phát tán, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh.



Bắt đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Công an tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; vận động, truy bắt đối tượng truy nã; phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen” và phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em.

Kết quả, đã điều tra làm rõ 733/821 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, qua đó bắt, xử lý 1.422 người; tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,6%. Phát hiện triệt phá 52 nhóm 250 đối tượng phạm tội, trong đó 5 băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 61 đối tượng truy nã.



Ngoài ra, công an bắt xử lý 240 vụ với 1.012 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý công an đã phát hiện 8 vụ, bắt và xử lý 26 người cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và xử lý hơn 128.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt với số tiền hơn 46,2 tỷ đồng...