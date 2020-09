5 ngày, quán karaoke 2 lần có khách dương tính ma túy

Ngày 16-9, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, công an phường An Sơn đã hai lần phát hiện có khách dương tính với chất ma tuý trong quán karaoke Hoàng Gia 5 (số 148, đường Ông Ích Khiêm, phường An Sơn).

Cụ thể, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 16-9, công an phường An Sơn kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia 5. Tại đây, công an phát hiện một phòng có 10 khách (7 nam, 3 nữ) đang sử dụng dịch vụ.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định tất cả đều dương tính với chất ma túy.



Chỉ trong năm ngày, công an đã hai lần phát hiện có khách dương tính ma tuý trong quán karaoke Hoàng Gia 5. Ảnh: TN

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 12-9, Công an phường An Sơn cũng đã phát hiện tám khách (bốn nam, bốn nữ) sử dụng dịch vụ tại quán karaoke Hoàng Gia 5 dương tính với chất ma túy.

Qua hai lần kiểm tra, công an phường An Sơn đã lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh này và những khách dương tính với chất ma túy.