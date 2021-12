Ngày 16-12, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt khẩn cấp Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ Đô Lương, tỉnh Nghệ An; tạm trú 76, Tô Ngọc Vân, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH Tân Tín Đạt; Trần Văn Tấn (35 tuổi, ngụ Phan Thiết), quản lý Công ty.



Lực lượng cảnh sát khám xét Công ty Tân Tín Đạt tại Phan Thiết. Ảnh: PĐ

Lực lượng cảnh sát đã khám xét trụ sở làm việc của Công ty TNHH Tân Tín Đạt tại số 78, đường Trưng Trắc, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực Lượng cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đồ vật, gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 2 hợp đồng đào tạo, 16 CMND, 2 CCCD, 5 giấy đăng ký xe, 1 giấy phép lái xe, 2 sổ hộ khẩu, 4 điện thoại di động, 17 bộ hồ sơ chứng từ mua bán và cho thuê xe, 2 số theo dõi mua bán và cho thuê xe, l bộ máy vi tính để bàn, 1 con dấu tròn, 3 dấu tên.

Bước đầu, trên cơ sở thu thập được trên hệ thống và sổ sách giao dịch, xác định văn phòng đại diện tại Phan Thiết đã cho vay bằng hình thức thể chấp tài sản để hưởng lãi suất với số tiền 15 tỉ đồng.



Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: PN

Được biết, liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây cho vay lãi nặng này, trong ngày 15-12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty Tân Tín Đạt tại 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.



Phong tỏa Công ty Tân Tín Đạt tại Phan Thiết. Ảnh: PN

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Trong đó, Nguyễn Sỹ Dũng bị bắt tại Bình Thuận là Giám đốc Công ty Tân Tín Đạt, người chủ mưu và cầm đầu đường dây.

Hiện Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục phối hợp Công an thành phố Vinh, củng cố hồ sơ, tài liệu mở rộng chuyên án.