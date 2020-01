500 cảnh sát siết vòng vây, được tiêu diệt nếu chống trả

Hơn 12 giờ trưa 30-1, trao đổi với PLO, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cử Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ trực tiếp vào chỉ đạo công tác vây bắt nghi can.

Theo tướng Tô Ân Xô, hiện tại có khoảng 500 chiến sĩ công an được huy động. Công an TP.HCM đang triển khai các phương án vây bắt.

Cũng theo tướng Xô, do nghi phạm đang cầm súng quân dụng, kỹ năng sử dụng thuần thục, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân, do vậy sẽ có thể tiêu diệt nếu chống trả.

Tại hiện trường, trưa cùng ngày người dân nghe có tiếng nổ ở khu vực xã Trung An.

Sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát vây ráp, truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ TP.HCM) sau vụ xả súng rúng động ở Củ Chi.

Cảnh sát trang bị vũ khí bao vây khu vực rừng tràm ở các xã Trung An, Phú Hòa Đông của huyện Củ Chi, nơi kẻ sát nhân nghi đang ẩn náu.



Cảnh sát phong tỏa khu vực nghi có kẻ sát nhân ẩn náu. Ảnh: N.YÊN

+ Phóng viên PLO có mặt tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi.

Hiện CSCĐ đang bủa vây tất cả các ngã ba, ngã tư đường ra tỉnh lộ 15.

Công an TP.HCM đang khoanh vùng, thu hẹp vòng vây để truy bắt người đàn ông này.

Trên tỉnh lộ 15 đoạn gần cầu Bến Nẩy, nhiều công an đang túc trực, khám nghiệm hiện trường. Khu vực xuất hiện xe bọc thép di chuyển về hướng nghi có kẻ sát nhân lẩn trốn.







Xe bọc thép đi chuyển về hướng nghi có kẻ sát nhân lẩn trốn. Ảnh: N.YÊN

+ 11 giờ 00

Tại cầu ông Chương ở Phú Hòa Đông, lực lượng chức năng đang phong tỏa, không ai được di chuyển vào bên trong.

Tại khu vực này có rất đông cảnh sát, cảnh sát cơ động trang bị vũ khí và nhiều xe chuyên dụng đang phong tỏa.

+ 11 giờ 10

Người dân cho hay vừa nghe thêm một tiếng súng nổ ở khu đất thuộc tổ 8, ấp Bốn Phú, xã Trung An

+ 11 giờ 30

Cảnh sát đã thả chó săn vào khu vực thuộc cánh đồng ấp Bốn Phú, xã Trung An.

Như PLO đã đưa tin, chiều hôm trước Tuấn cùng LQM (SN 1993, ngụ Củ Chi) tham gia một sới bạc cạnh nhà số 121 (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi).

Mâu thuẫn trong sát phạt, Tuấn bỏ đi và sau đó quay lại xả súng khiến bốn nạn nhân chết ngay tại chỗ, một người trọng thương.

Tuấn được xác định mang cấp hàm thượng úy, công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11.



Cảnh sát truy vết kẻ nổ súng làm bốn người chết ở Củ Chi. Ảnh: N.YÊN

Các nạn nhân của Tuấn đều là đàn ông, sinh từ năm 1992 đến năm 1974. Trong số này phần đa ngụ huyện Củ Chi, chỉ có một người ngoại tỉnh.

Sau khi gây án, Tuấn và các con bạc tháo chạy tán loạn. Kẻ này cướp thêm chiếc SH biển số TP.HCM của một nạn nhân tháo chạy. Camera an ninh gần đó ghi nhận kẻ này chạy chiếc xe SH màu đỏ, đội nón kết, đeo khẩu trang và bận quần soóc ngắn... khẩu AK để trước bụng đè lên hai chân.

Khi đến xã Trung An, Tuấn dừng lại, chặn người phụ nữ tên V. (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) cướp chiếc xe hiệu Nouvo màu đỏ đen biển số TP.HCM tẩu thoát vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí truy bắt kẻ nổ súng làm nhiều người chết. Ảnh: CTV

Đến tối cùng ngày, một người đàn ông ở trần được cho là xả súng AK trúng một xe ô tô chạy trên tỉnh lộ 15 đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã qua địa bàn xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi).



Đến 0 giờ sáng 30-1, cũng gần địa điểm nói trên, nhân chứng thấy người đàn ông ở trần cầm súng bắn nhiều phát trong đêm và được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người này nổ nhiều phát súng vào các phương tiện lưu thông trên đường.



Cảnh sát bao vây khu vực rừng tràm. Ảnh: CTV

Sau tiếng súng nổ, người dân khu vực phát hiện anh Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức) tử vong trên vũng máu.



"Lúc 0 giờ 3 phút tại tỉnh lộ 15, anh T. điều khiển xe Wave đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị một người sử dụng súng AK bắn chết và cướp chiếc xe trên. Vụ việc đang điều tra làm rõ" - một cán bộ điều tra cho hay.

Giám định ở hiện trường, cảnh sát có thu vỏ đạn loại dùng chung cho súng AK và một số loại súng khác.

Theo nguồn tin của PLO, người gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên chính là Lê Quốc Tuấn.