73 nam nữ quay cuồng với ma túy trong quán karaoke

Ngày 20-9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện một quán karaoke có hàng chục thanh niên đang bay lắc, nghi sử dụng ma túy bên trong.



Những người sử dụng ma túy bị cảnh sát phát hiện. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 sáng 18-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an huyện Yên Mỹ và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đột kích vào quán karaoke tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại bảy phòng hát của quán karaoke này có 93 thanh niên tuổi đời từ 18 đến 25 (trong đó 31 nữ) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, nhảy nhót trong tiếng nhạc lớn.



Công an phát hiện quán karaoke có người dùng ma túy. Ảnh công an cung cấp

Công an cũng thu giữ 11 túi ni lon, bên trong chứa các tinh thể kết tinh màu trắng và 13 viên nén màu vàng và màu xanh, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép các chất ma túy, 72 điện thoại di động các loại, một laptop, 15 quả bóng cười, bốn bộ dụng cụ hút shisa và các đồ vật liên quan, cùng trên 33 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời quản lý 5 xe ôtô, 12 xe môtô các loại.

Ngay trong ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an huyện Yên Mỹ tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, phối hợp với Cơ quan y tế xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng, kết quả có 73/93 người dương tính với chất ma túy.