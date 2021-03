An Giang: Án mạng sau mâu thuẫn giao thông

Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Lê Phúc Tâm (20 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) về tội cố ý gây thương tích.



Bị can Võ Lê Phúc Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 22-2, bị can Tâm có xảy ra mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông với LMK (16 tuổi) và LTH (15 tuổi). Tâm đến chợ Châu Long thuộc khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ phụ bán quần áo. Lúc này K. và H. rủ theo hai người nữa mang theo cây gậy bóng chày đến tìm Tâm giải quyết mâu thuẫn.

Thấy nhóm K., bị can Tâm liền lấy dao thủ. K. lấy nón bảo hiểm ném, rồi cả nhóm xông vào đánh Tâm. Trong lúc ẩu đả, Tâm dùng dao đâm K. nhiều nhát gây thương tích. Nhóm K. tiếp tục xông đến thì Tâm bỏ chạy.

Sau khi gây án Tâm đến công an đầu thú. K. được đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị khoảng một tuần thì tử vong.