Ngày 15-5, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Thị Trúc Ly (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên), Trần Thị Dúng (34 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới) và Lê Văn Đường (61 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Phan Thị Trúc Ly cũng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, chiều 12-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh cùng lực lượng chức năng địa phương phát hiện Lê Văn Đường đi xe mô tô lưu thông hướng Long Xuyên - Châu Thành có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần của Đường một gói ma túy trọng lượng khoảng 8,1 g. Đường khai đang đi giao số ma túy này cho người mua giúp Ly để hưởng tiền công.



Tang vật công an thu giữ được tại nhà Trần Thị Dúng. Ảnh: CACC

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Ly đang đi xe mô tô tại khu vực chợ Sao Mai (thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) nên kiểm tra. Công phát hiện và thu giữ trong tay áo khoác Ly một bọc ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly, công an thu giữ thêm khoảng 444 g ma túy đá, hơn 32 triệu tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau đó, từ lời khai của Ly, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Dúng, thu giữ trên 180 g ma túy đá.