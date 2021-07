Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện tạm giam đối với Nguyễn Hoài Phong (21 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) về tội cướp tài sản.



Bị can Nguyễn Hoài Phong. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Phong có cho bà DTP (35 tuổi) mượn 5 triệu đồng. Phong nhiều lần đòi nợ nhưng bà P. không trả. Do đó tối 7-7, Phong rủ Tuân (chưa rõ họ, địa chỉ) đến khu vực khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên tìm bà P.

Thấy bà P. điều khiển xe mô tô thì Phong và Tuân đuổi theo để đòi nợ nhưng bà P. không có tiền trả. Lúc này, Phong dùng vũ lực lấy xe bà P. đem đi giấu.