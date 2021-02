An Giang: Bắt nóng đôi nam nữ cướp dây chuyền đêm giao thừa

Ngày 12-2 (Mùng 1 Tết) Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Sơn (26 tuổi) và Lê Ngọc Mỹ Liền (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào chiều 11-2 (30 Tết), anh Đinh Trần Thanh Kiều điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Trần Thị Mỹ Phượng lưu thông từ hướng huyện Thoại Sơn về TP Long Xuyên. Khi đến khu vực đường Hà Hoàng Hổ, thuộc phường Mỹ Hòa, thì bất ngờ bị Sơn và Liền điều khiển xe chạy đến áp sát và giật sợi dây chuyền vàng 18 K, trọng lượng khoảng 03 chỉ của bà Phượng.



Nguyễn Hoàng Sơn. Ảnh: CACC



Lê Ngọc Mỹ Liền. Ảnh: CACC

Anh Kiều liền truy hô, đuổi theo và điều khiển xe tông thẳng vào xe hai tên cướp. Bị té ngã, Sơn liền lấy dao bấm uy hiếp mẹ con anh Kiều nhằm thoát thân.

Thời điểm này, Thiếu tá Châu Văn Điệp và Đại úy Lời Văn Trí (cán bộ Đội điều tra Tổng hợp, Công an TP Long Xuyên) trên đường đi làm về bắt gặp sự việc. Hai cán bộ nhanh trí phối hợp với anh Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn kịp thời khống được tên cướp.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen và thưởng nóng cho hai cán bộ và hai người dân bắt nóng hai tên cướp. Ảnh: CACC

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và người dân, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã Quyết định tặng giấy khen đột xuất và thưởng nóng ngay trong đêm giao thừa cho hai cán bộ công an và hai người dân tham gia bắt giữ đối tượng.