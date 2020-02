An Giang: bắt quả tang vụ xuất lậu khẩu trang sang Campuchia

Ngày 22-2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã bắt quả tang vụ xuất lậu khẩu trang và tân dược sang Capuchia.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày lực lượng Trạm kiểm soát liên hợp đường bộ - cửa khẩu Vĩnh Xương phát hiện Thái Thành Phong (33 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy chở theo nhiều thùng carton đi qua khu vực baire trạm để sang Campuchia nhưng không làm thủ tục khai báo với cơ quan hải quan.



Số khẩu trang hải quan thu giữ được. Ảnh: Hải Dương



70 kg tân dược. Ảnh: Hải Dương



Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa xuất lậu. Ảnh: Hải Dương

Lực lượng chức năng liền truy đuổi và yêu cầu đối tượng dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 10 thùng chứa 500 hộp khẩu trang y tế (tương đương 25.000 chiếc) và 70 kg tân dược các loại. Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, từ khi bùng phát dich COVID-19 đến nay, đây là vụ xuất lậu khẩu trang y tế sang Campuchia đầu tiên mà đơn vị phát hiện và bắt giữ.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đã được lập biên bản, niêm phong tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.