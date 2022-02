Liên quan đến vụ dân quân tự vệ bị giết và cướp tài sản, ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung đối với Trần Văn Dở (33 tuổi, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12-12-2021, Tạ Thanh Hải (32 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) chạy xe đạp đến phố đi bộ Hai Bà Trưng (thuộc khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) ngồi chơi cùng Dở.



Công an đọc lệnh bắt tạm giam Trần Văn Dở. Ảnh: CACC

Lúc này, anh TVM (28 tuổi, dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) đến ngồi cùng băng ghế với Hải và Dở.

Trong lúc nói chuyện anh M và Hải xảy ra mâu thuẫn. Hải dùng khúc cây đánh anh M dẫn đến tử vong rồi móc túi lấy 2,6 triệu đồng và một điện thoại di động của nạn nhân.

Lúc này, Dở đứng gần đó nhìn, rồi đi đến chỗ anh M lấy cái ví da dưới nền gạch bên trong có 1,5 triệu và rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Hải cũng bị bắt và khởi tố về tội giết người và cướp tài sản.