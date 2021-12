Liên quan đến đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng, tối 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (49 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) cùng về tội đánh bạc.

Bị can Luân và Thủy được xác định là đã tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.



Công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân. Ảnh: CACC

Như vậy đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 60 người về tội đánh bạc trong đó bắt tạm giam 14 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó qua thời gian xác lập chuyên án, sáng 5-6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét nhà Liên và 10 người khác trong đường dây đánh bạc.



Bị can Lê Thị Thủy. Ảnh: CACC



Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của bị can Thủy. Ảnh: CACC

Công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đánh đề và hơn 5 tỉ đồng tiền mặt. Qua kiểm tài khoản của một người trong đường dây cho thấy có ngày, nhóm này giao dịch đánh bạc đến 5 tỉ đồng; còn tài khoản của Liên thì thể hiện từ đầu năm đến nay số tiền giao dịch lên đến 50 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch cờ bạc liên quan đến đường dây đánh đề này lên đến 2.000 tỉ đồng.

Theo công an, đường dây cờ bạc được tổ chức rất tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Đặc biệt, các bị can có mối quan hệ xã hội phức tạp, “núp bóng” là các doanh nhân để hoạt động phạm pháp.