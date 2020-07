An Giang: Con gái ngược đãi mẹ già 90 tuổi

Ngày 23-7, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.



Bị can Dương Thị Ngọc Mai. Ảnh: HD

Bị can Mai đã có hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột mình là bà NTL (87 tuổi, đã qua đời).

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh Mai vừa tắm vừa hành hạ bà L. và có lời nói bất hiếu. Ngày 12-2 vừa qua, bà L. qua đời ở tuổi 87.

Khi clip được chia sẻ, dư luận tỏ thái độ căm phẫn trước hành vi bất hiếu của Mai và mong ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Nắm được thông tin, Công an huyện Tri Tôn nhanh chóng xác minh, mời Mai về làm việc. Bước đầu Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi ngược đãi mẹ một lần.

Tuy nhiên qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra chứng minh được Mai từng nhiều lần thực hiện hành vi ngược đãi bà L.