An Giang: Hàng trăm người bị chủ hụi chiếm đoạt hơn 25 tỉ

Ngày 11-9, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho VKSND cùng đề nghị truy tố bị can Lâm Thị Hồng Vân (54 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Lâm Thị Hồng Vân. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra, từ năm 1990, được người dân tin tưởng, Vân đứng ra làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi có giá trị 2-5 triệu đồng/tháng để người dân tham gia.

Trong thời gian làm chủ hụi, Vân đã ghi khống tên để chơi và tham gia hốt hơn 200 phần hụi với số tiền hơn 11,1 tỉ.

Ngoài ra, Vân còn nợ của 132 người số tiền lãi, tiền hụi sống đã chầu và tiền vay trên 14 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn gian dối, Vân đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 25 tỉ đồng của hụi viên. Đến tháng 9-2017, Vân tuyên bố vỡ hụi khiến hàng trăm hụi viên điêu đứng.