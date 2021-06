Ngày 28-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Dương Văn Tỷ (56 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30-5, Tỷ được một người tên Tiên nhờ đưa gia đình Tiên xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đi đám tang với giá 15 triệu đồng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tỷ dùng xuồng đưa Tiên cùng tám người nữa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đến đầu tháng 6, Tỷ lại tổ chức tổ chức đưa Tiên cùng bảy người thân của Tiên nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau đó hành vi của tỷ bị người dân tố giác đến công an.