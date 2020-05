An Giang: Liên tiếp bắt 2 vụ buôn lậu hàng điện tử

Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt giữ hai ghe gỗ chở hàng điện tử, điện lạnh nghi vấn nhập lậu trị giá gần 1,7 tỉ đồng.



Số nồi cơm điện nghi nhập lậu công an thu giữ. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo công an, khoảng 1 giờ sáng 18-5, lực lượng chức năng kiểm tra ghe gỗ (trọng tải 30 tấn) không có người quản lý đang đậu tại khu vực bến Sông Hậu (thuộc địa phận xã Đa Phước, huyện An Phú).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ghe gần 340 cục lạnh, nóng của máy điều hòa đã qua sử dụng.

Tổng giá trị hàng hóa khoảng 675 triệu đồng.



Trong hai ngày ngành chức năng phát hiện hai ghe gỗ chở hàng điện tử, điện lạnh nghi vấn nhập lậu tổng giá trị khoảng 1,7 tỉ đồng. Ảnh: QUỲNH MINH

Trước đó, rạng sáng 17-5, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ trên ghe gỗ đậu cặp bờ sông khu vực xã Đa Phước 96 laptop, hàng chục quạt điện, tủ lạnh... đã qua sử dụng. Tổng giá trị hàng hóa khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Theo công an, tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ sở hữu số hàng điện lạnh trên nên lực lượng chức năng lập biên bản và tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.