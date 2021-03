An Giang: Mâu thuẫn tranh chấp ranh đất, 1 phụ nữ bị khởi tố

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bị can Nguyễn Thị Thúy Nga (46 tuổi, ngụ ấp Phú An II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) về tội cố ý gây thương tích.



Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thúy Nga. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh đất từ trước nên trưa 27-12-2020 bị can Nga đã lấy mảnh đất nung ném vào đầu bà CTBT (53 tuổi) khi bà này đang điều khiển xe máy.

Khi bà BT bị té ngã xuống đường thì Nga tiếp tục dùng ống tuýp kim loại đến đập phá xe máy của bà T.

Bà T. sau đó bỏ chạy về nhà rồi đi trình báo công an.

Kết quả giám định pháp y cho thấy bà T. bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ thương tật là 3%.