An Giang: Thu thêm 20 kg ma túy trong kho hàng

Clip ngành chức năng phát hiện hơn 30 kg ma túy . Clip: QM

Ngày 27-11, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phát hiện và bắt giữ hơn 30 kg ma túy.

Trưa 26-11, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên lực lượng kiểm soát liên ngành phát hiện Trần Văn Uổl (60 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) khuân vác một thùng hàng hóa (dạng hình trụ) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.



Trần Văn Uổl cùng tang vật. Ảnh: QM

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng hàng có hai bọc nylon bên trong chứa khoảng 10,4 kg ma túy loại Ketamin.

Khám xét khẩn cấp kho hàng ở khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thùng hàng có đặc điểm giống thùng hàng mà Uổl vận chuyển.

Kiểm tra bên trong thùng, tổ công tác phát hiện có bốn bọc nylon chứa khoảng 20 kg Ketamin.



Lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 kg ma túy. Ảnh: QM

Ban đầu Uổl khai nhận khuân vác thùng hàng trên qua biên giới nhằm đổi hàng hóa giao thương cho chủ hàng bên Campuchia và không biết bên trong chứa ma túy.



Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.