Công an huyện Bình Sơn vừa bàn giao hồ sơ và nghi phạm Võ Văn Kính (sinh năm 1972, ngụ xã Bình Minh, huyện Bình Sơn) cho Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền đối với Kính về hành vi giết người.



Chiều 6-7, Nguyễn Th. (sinh năm 1985, ngụ địa phương) đến nhà bạn ở cùng xã để nhậu. Sau đó Th. điện thọai cho anh Kính rủ đến nhậu và chơi bida.



Nghi can Kính tại công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khi gọi điện, hai bên mâu thuẫn, cãi nhau nên Th. chạy xe máy đến nhà Kính. Tại đây, hai bên xô xát và Kính dùng dao tấn công vùng nách trái làm Th. tử vong.

Sau khi gây án, Kính đóng cửa cố thủ và công an đã kịp khống chế nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.