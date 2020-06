Án mạng vì việc trách bạn 'nhậu không rủ'

Ngày 9-6, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Ph. (40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, chiều 7-6, Trần Văn Tiền (39 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Lê Tấn Phát (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) ngồi nhậu với một người bạn tại nơi ở của cả hai trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Lúc này Ph. về, do ở gần và có quen biết nên cầm dao, đi tới chỗ mấy người này đang nhậu. Ph. có biểu hiện say xỉn, to tiếng trách móc ý rằng "sao nhậu mà không rủ".

Hai bên nói qua nói lại thì người dân can ngăn, đưa Ph. về nhà nằm nghỉ. Tuy nhiên, chừng 10 phút sau, người này quay lại và được cho là cầm dao dọa chém nhóm Tiền, Phát.

Tiền lấy một cây sắt dài hơn 1,2m, Phát lấy ghế inox cùng đánh Ph. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tiền và Phát sau đó đến công an đầu thú.