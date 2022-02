An ninh trật tự tại TP.HCM bảo đảm

Tại TP.HCM, trong ba ngày đầu của tết Nguyên đán 2022 (từ mùng 1 đến mùng 3), Công an TP.HCM ghi nhận 14 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (không tăng, không giảm so với ba ngày liền kề). Trong đó có một vụ giết người, hai vụ trộm cắp tài sản, 11 vụ cướp tài sản. Đã khám phá 9/14 vụ (đạt 64%). Toàn TP ghi nhận xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm sáu người chết, hai người bị thương. Công an TP.HCM đã tăng cường lực lượng ở các cửa ngõ, các tuyến đường trọng điểm để làm nhiệm vụ, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông. CSGT cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông và ngăn chặn kịp thời, xử lý triệt để các vụ tụ tập đua xe trái phép. Toàn lực lượng thực hiện nghiêm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố và chi viện cho các địa phương khác khi có yêu cầu. Trong những ngày tới, Công an TP.HCM tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm cũng như phục vụ phòng chống dịch COVID-19. N.TÂN