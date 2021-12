Hầu như người dân nào ở khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 khi có việc đều gọi điện thoại cho anh cảnh sát khu vực Võ Trần Cảnh Nguyên và đều nhận được sự hỗ trợ của anh bất kể ngày đêm.



Tận tâm với người dân trong đại dịch

Theo Thiếu tá Đào Dũng Sỹ Hà, Trưởng Công an phường Tân Chánh Hiệp, Đại úy Nguyên có thâm niên công tác trên địa bàn và rất gắn bó với người dân. “Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, Nguyên phối hợp với từng khu phố, đi từng ngõ, gõ từng nhà để chăm lo cho cuộc sống của người dân và kịp thời báo cáo với ban chỉ huy để có những quyết sách, tham mưu phù hợp” - Thiếu tá Hà nói.

Có 11 năm công tác tại Công an phường Tân Chánh Hiệp, Đại úy Nguyên thuộc lòng từng ngõ ngách ở khu vực, biết rõ hoàn cảnh từng hộ dân.



Đại úyNguyênhỗtrợngười dântrong đại dịch. Ảnh: N.TÂN

Anh Nguyên là công an khu vực tốt. Trong đợt dịch, người dân F0 gọi điện thoại là anh có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ từ mua thuốc đến rau củ, thực phẩm. Do bám sát cuộc sống của người dân, tuyên truyền nên từ khi anh Nguyên về công tác thì địa bàn rất tốt, được người dân tin tưởng. Ông HUỲNH HỮU TRUNG (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12

Trong đợt dịch vừa qua, dù gia đình neo người, con còn nhỏ, cha mới mất nhưng nhiều tháng Đại úy Nguyên lấy trụ sở cơ quan làm nhà để cùng với người dân và chính quyền chống dịch. “Gần bốn tháng, nhiều lúc nhớ con cũng chỉ có thể gọi điện thoại hoặc mua gì đó mang về rồi đứng từ xa nhìn con ra lấy, chứ không dám gặp vì sợ mang mầm bệnh về cho gia đình” - anh Nguyên nói.

Gặp cảnh người dân thiếu thốn, các cháu nhỏ thiếu sữa trong đợt dịch vì mất việc làm, bị kẹt lại... là anh móc hết tiền trong túi ra mua sữa, trứng tặng người dân.

“Anh Nguyên rất năng nổ, nhiệt tình, luôn chú tâm chăm lo cho người dân trong đợt dịch. Anh Nguyên không ngại khó ngại khổ để giúp lúc bà con cần...” - ông Nguyễn Văn An, trưởng khu phố 11, nói.

Theo ông An, trong đợt dịch, chuyện nửa đêm anh nhận điện thoại rồi chạy đi mua thuốc giúp người dân diễn ra như cơm bữa. Anh còn vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân được 350 phần quà gồm 1,350 tấn rau muống và rau củ các loại, 2,2 tấn gạo, 2 tạ cá ngừ, hàng vạn quả trứng gà, dầu ăn, sữa... gửi đến người dân khó khăn ở khu vực.

Anh Nguyên còn chủ động phối hợp với văn phòng khu phố vận động 53 chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà trong ba tháng với số tiền hơn 400 triệu đồng, miễn hơn 70 triệu đồng tiền thuê nhà cho người dân. “Anh ấy đi đâu cũng được người dân tin yêu” - ông An nói.



Đại úyNguyênlưu sốđiện thoại của người dân khi họ đến văn phòng khu phố.

Dựa vào người dân để giữ bình yên trên địa bàn



Theo Thiếu tá Hà, việc bám sát người dân, chăm lo cho bà con chính là điều đáng quý mà mỗi cảnh sát khu vực như anh Nguyên đã, đang làm được trên địa bàn. Chính sự sâu sát đó khiến người dân hợp tác, chủ động phối hợp, phòng ngừa các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, giúp địa bàn luôn được ổn định.

Số điện thoại của anh Nguyên được phổ biến đến từng tổ dân phố, ai cần thì chỉ việc alô, anh Nguyên đều trả lời và có mặt đúng lúc. “Đó không phải là trách nhiệm mà là giữ uy tín với người dân đã tin tưởng mình” - anh Nguyên tâm sự.

Anh cũng tham gia các nhóm Zalo ở các tổ dân phố để nghe và giải quyết các băn khoăn, vướng mắc của người dân, tiếp nhận các tin báo có giá trị, phục vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Anh phối hợp chặt chẽ với đoàn thể khu phố, tổ dân phố, lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác tuần tra và nắm tình hình địa bàn quản lý, kết hợp với lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ dân phố, các đoàn thể khu phố và các tổ tự quản an ninh trật tự trong công tác nắm hộ nắm người nhằm phát hiện, xử lý nhanh chóng nhất khi có sự việc phát sinh.

Thực tế là từ năm 2017 đến nay, địa bàn Đại úy Nguyên phụ trách rất ít xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn… Anh Nguyên tâm sự ngoài chuyên môn thì việc thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con, chỉn chu trong từng lời nói, hành động để họ tin tưởng, chia sẻ và biết cách tuyên truyền, vận động đó cũng là xây dựng thế trận lòng dân.

“Người công an khu vực phải luôn xuất hiện, hiện diện công khai ở mọi nơi để người dân nhớ và cũng là để cảnh báo những người có ý định manh nha về vi phạm pháp luật, điều này thật sự rất quan trọng” - Đại úy Nguyên nói.

Chia sẻ về cấp dưới của mình, Thiếu tá Hà cũng cho biết Đại úy Nguyên khi được chỉ huy giao các nhiệm vụ thì làm rất nhanh chóng, rốt ráo và hoàn thành sớm hơn so với những cán bộ, chiến sĩ khác. Nhờ tận lực với công việc, từ năm 2016 đến 2020, Đại úy Nguyên đều đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Năm 2021 nhận được giấy khen của Công an TP.HCM, UBND quận 12. Anh Nguyên cũng được đề xuất nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.