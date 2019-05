Áp lực ma túy vào Việt Nam cực lớn

Bộ Công an triệt phá 154 băng nhóm tội phạm Ngày 8-5, tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết: Trong tháng 4, lực lượng công an đã tổ chức tấn công trấn áp có hiệu quả tội phạm tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia; tập trung xử lý tội phạm tín dụng đen, buôn lậu xăng dầu, tội phạm xâm hại trẻ em. Trong tháng, lực lượng đã triệt phá 154 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý hơn 700 vụ với gần 4.000 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 435 đối tượng truy nã… Phát hiện hơn 2.000 vụ, bắt 3.400 đối tượng, thu giữ 56,87 kg heroin, hơn 2.000 kg và 140.000 viên ma túy tổng hợp…