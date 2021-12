Ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố bà trùm buôn lậu Mười Tường về một tội danh mới.

Cụ thể bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi) tiếp tục bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo công an, ngày 30-10-2020, Mười Tường chỉ đạo đàn em vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng lậu rồi vận chuyển vàng về Việt Nam giao cho các tiệm vàng ở An Giang và TP.HCM.

Khi đàn em của Tường vận chuyển 51 kg vàng đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tang.



Công an đọc lệnh khởi tố Mười Tường. Ảnh: CACC

Qua điều tra công an đã truy nã Tường và đàn em. Để tránh bị truy bắt, Tường tìm cách bỏ trốn sang Campuchia trước rồi tổ chức đưa đàn em là Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn cùng sang Campuchia trốn nã.

Đến ngày 9-7, Vân, Lê, Phấn và nhiều bị can khác ra đầu thú, sau đó Mười Tường cũng bị công an an bắt giữ.

Mở rộng điều tra vụ án vận chuyển 51 kg vàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thông báo truy tìm bốn người liên quan gồm Nguyễn Văn Kiệt (23 tuổi), Nguyễn Phương Quốc Phi (27 tuổi), Lê Thị Tú Trinh (27 tuổi) và Lê Văn Bén (33 tuổi, cùng ngụ An Giang).



Bốn người liên quan đến buôn lậu 51 kg vàng mà công an đang phát thông báo truy tìm. Ảnh: CACC

Công an để nghị người dân nếu có thông tin hay phát hiện bốn người này thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang, gặp Điều tra viên Bùi Công Quang, số điện thoại 0906.027.282 để phối hợp xử lý.

Đến nay, Mười Tường đã bị khởi tố với nhiều tội danh ở năm vụ án khác nhau gồm tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.