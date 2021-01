Bàn giao 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đưa về nước

Chiều 21-1, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên xác nhận Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao tám người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng nước này qua cửa khẩu Hữu Nghị.



Chiếc xe khách chở chín người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: HP

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Yên ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tám người TQ trên với mức 4 triệu đồng/người. Lý do những người này đã có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Tiếp đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Yên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng áp giải tám người nước ngoài trên đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).



Theo Công an Phú Yên, lúc 10g45 ngày 28-12-2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Yên phối hợp với Công an TP Tuy Hòa tổ chức kiểm tra hành khách đi trên xe khách 51B-084.56 đang dừng ven quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa.

Kết quả kiểm tra xác định xe khách chở tám người Việt Nam và chín người TQ đã xuống xe, đang ngồi uống nước tại quán ven đường. Trong đó, những người TQ không mang theo hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhập cảnh Việt Nam (chỉ có thẻ giống chứng minh nhân dân ghi chữ TQ).

Trong quá trình kiểm tra, một người TQ bỏ trốn lên núi. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức truy tìm. Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã đưa 16 người và xe khách trên đến cách ly tập trung tại TP Tuy Hòa. Kết quả xét nghiệm xác định 16 người trên đều âm tính với COVID-119.

Kết quả điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác định trước khi vào Việt Nam, những người TQ trên muốn tìm đường sang Campuchia để làm ăn, tìm kiếm việc làm. Những người TQ này được một số người trên mạng internet hướng dẫn đến một địa điểm ở Nam Ninh (Trung Quốc) sẽ có người đón, dẫn sang Việt Nam để đi Campuchia.

Bằng nhiều hình thức trốn tránh, những người TQ trên đã đến bến xe Thượng Lý ở TP Hải Phòng để đi vào TP.HCM. Ngày 28-12-2020, khi đến TP Tuy Hòa, xe dừng lại để sửa và cho khách xuống uống nước thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra, đưa về cách ly tập trung.