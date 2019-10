Bàn giao người đàn ông Trung Quốc trốn lệnh truy nã

Ngày 17-10, thông tin từ Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), đơn vị này đã trực tiếp bàn giao ông Xu Fa Gen (41 tuổi, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) cho phía công an Trung Quốc.

Buổi bàn giao được thực hiện tại nơi làm việc của Đồn Công an Cửa khẩu cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng (thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh) tại nhà ga quốc tế. Người đàn ông này đã được đưa ra khu cách ly trước khi lên máy bay cùng lực lượng chức năng Trung Quốc để về nước.



Ông Xu Fa Gen (thứ 2 từ trái) được công an Việt Nam bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo công an Trung Quốc, ông Xu Fa Gen bị truy nã vì vi phạm pháp luật Trung Quốc về tội thu hút trái phép người dân đầu tư. Ông Xu Fa Gen cùng đồng bọn trong khi không đủ điều kiện thu hút người dân đầu tư, lấy lí do kinh doanh cần sử dụng vốn với lãi suất gửi cao để thu hút, huy động trái phép vốn của người dân với số tiền lên đến 100 triệu Nhân dân tệ (tương đương 340 tỉ đồng).

Trước đó, nắm được thông tin ông này sẽ đến Đà Nẵng nên phía Công an Trung Quốc đã có văn bản nhờ Công an Việt Nam phối hợp. Ngày 13-10, ông Xu Fa Gen vừa đến sân bay Đà Nẵng đang làm nhập cảnh thì bị công an giữ lại.