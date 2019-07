Băng trộm 1 lần lấy cắp 9 xe máy ở nhà trọ tại Gò Vấp

Ngày 13-7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM tạm giữ hình sự nhóm đối tượng Nguyễn Đặng Quang Huy (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Đinh Vũ Quang Tuấn (19 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Lê Thanh Luân (19 tuổi), Hồ Minh Hải (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Tuấn, Huy, Luân, Hải (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh HT.

Đây chính là nhóm trộm đã đột nhập một nhà trọ trên địa bàn phường 3 (quận Gò Vấp) lấy đi nhiều xe máy trước đó.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 12-7, cô gái ở trọ tại số số 950/14 đường Nguyễn Kiệm (phường 3) tá hỏa phát hiện xe máy hiệu Vision đã mất.

Những người thuê trọ cũng xuống kiểm tra thì xác định có 8 chiếc xe để ở dưới đã “không cánh mà bay”.



Số tang vật bị phát hiện do băng nói trên đột nhập lấy trộm rất lớn. Ảnh HT.

Công an quận Gò Vấp nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Tuy nhiên khu vực mất xe không có camera an ninh, những người thuê trọ đều có chìa khóa cổng, ra vào giờ giấc tự do; khu vực để xe máy không có người trông coi.

Qua truy xét, cảnh sát khoanh vùng nghi phạm và mời làm việc với những người liên quan. Cụ thể xác định, 0 giờ ngày 12-7, Huy, Tuấn rủ Trần Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ quận 1) và My (chưa rõ lai lịch) đến nhà trọ nói trên để trộm cắp tài sản.

Khi đến, Vũ lấy chìa khóa mở cổng nhà trọ rồi cùng Huy, Tuấn, My dùng đoản bẻ khóa lấy 9 xe máy.



Tang vật có liên quan bị cảnh sát thu giữ. Ảnh HT.

Sau khi tẩu tán tài sản ở nhiều nơi, nhóm này về khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng ngủ.

Sáng ngày 12-7, Huy gọi cho Hải và Luân đến một khách sạn ở quận Gò Vấp để xem xe. Hai bên đồng ý giao dịch với giá 9 triệu một chiếc xe.

Khám xét mở rộng, cảnh sát thu giữ 16 xe máy các loại là tang vật của các vụ trộm khác mà nhóm này thực hiện. Trong số này, 8 chiếc xe là sản phẩm của một vụ trộm ở nhà trọ trên hẻm 950 đường Nguyễn Kiệm. Nhiều tang vật có liên quan cũng bị thu giữ.

Nhóm này khai, sau khi trộm xe sẽ đem bán lấy tiền mua ma túy và tiêu xài.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra truy bắt hai đối tượng Vũ và My đang lẩn trốn cùng những đối tượng liên quan băng nhóm này.