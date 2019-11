Bảo vệ Bệnh viện tim mạch An Giang bị đâm trọng thương

Ngày 11-11, Giám đốc Bệnh viện Tim Mạch An Giang Bùi Minh Trí cho biết một bảo vệ của bệnh viên vừa bị người lạ mặt xông vào phòng trực đâm trọng thương.



Bệnh viện Tim mạch An Giang

Vụ việc xảy ra vào tối 10-11. Thời điểm này, nhân viên bảo vệ bệnh viện là Lưu Thanh Tuấn (29 tuổi) đang ngồi trực tại phòng bảo vệ theo dõi các camera an ninh thì có 2 thanh niên đi xe máy đến.

Một thanh niên đội nón bảo hiểm cầm theo dao xông thẳng vào phòng đâm một nhát vào ngực trái anh Tuấn. Nạn nhân cố chạy ra khỏi phòng thì gục ngã và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Theo các bác sĩ trực ở Khoa cấp cứu Bệnh viên Tim Mạch An Giang, trước đó 30 phút, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nữ (ở phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) vì bị ngất xỉu đột ngột. Nhiều người nhà của bệnh nhân (trong đó có 3 thanh niên xăm trổ có biểu hiện say rượu) vào phòng cấp cứu la hét gây mất an ninh trật tự nên anh Tuấn và các bảo vệ khác mời người nhà ra ngoài.

Tuy nhiên những người này tiếp tục la hét ở sân bệnh viện nên bảo vệ gọi Công an phường đến giải quyết...