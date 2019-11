Bắt 1 nghi can trốn khỏi nhà tạm giữ ở Bình Phước

Ngày 12-11, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được đối tượng Thạch Minh Nhí khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Nhí và 1 bị can khác đã trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an TP Đồng Xoài sáng sớm ngày 3-11.

Hiện Công an TP Đồng Xoài đang truy bắt bị can Nguyễn Hoàng Nam (SN 1991, ngụ phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài).



Bị can Nam và Nhí

Khoảng 4h ngày 3-11, lực lượng được phân công nhiệm vụ canh gác tiến hành tuần tra khu vực Nhà tạm giữ Công an TP Đồng Xoài thì phát hiện hai bị can phạm Thạch Minh Nhí và Nguyễn Hoàng Nam đã bỏ trốn khỏi buồng giam. Ngay sau đó Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định truy nã, đồng thời huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng Nguyễn Hoàng Nam và Thạch Minh Nhí.



Theo hồ sơ, đối tượng Thạch Minh Nhí bị bắt ngày 29-3-2019 về hành vi lưu hành tiền giả, bị TAND thành phố Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù giam và tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, hiện đang trong giai đoạn điều tra, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Xoài thụ lý.

Còn bị can Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào ngày 12-5-2019 về các tội: Cướp tài sản và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, đang trong giai đoạn điều tra.

Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Hoàng Nam và Thạch Minh Nhí về tội "Trốn khỏi nơi giam".

Theo mô tả, bị can Nguyễn Hoàng Nam, cao khoảng 1m67, tóc đen, sống mũi hơi lõm, có nốt ruồi chấm C3cm dưới trước mép trái.

Cơ quan công an thông báo người dân phát hiện bị can Nam ở đâu trình báo công an địa phương gần nhất.