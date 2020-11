Bắt 1 phụ nữ nghi sát hại cụ bà 79 tuổi rồi giấu xác

Ngày 12-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Điệp (40 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do có liên quan đến hành vi giết người, cướp tài sản.



Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Điệp.

Trước đó bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ cùng ấp An Hòa) được gia đình trình báo mất tích từ ngày 28-10.

Đến ngày 6-11, thi thể bà Khuôn được phát hiện chứa trong bao tải trong nhà vệ sinh tại nhà của Điệp. Trên người nạn nhân không còn tài sản.

Như tin đã đưa, vào chiều ngày 28-10, bà Khuôn nhận được thông tin từ bà Điệp, gọi đến nhà để trả nợ. Do trước đó bà Khuôn có cho bà Điệp mượn 10 triệu đồng nhưng đã lâu không trả, dù bà Khuôn nhiều lần đòi nợ. Sau khi rời khỏi nhà thì bà Khuôn mất tích.

Cũng theo trình báo của gia đình, khi đi bà Khuôn có mang theo nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng.

Theo người dân địa phương, Điệp là người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc thua rất nhiều tiền nên từng đi vay mượn nhiều người.