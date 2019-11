Bắt 17 bánh heroin trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM lập hồ sơ xử lý Trần Việt Linh (47 tuổi, thường trú quận Gò Vấp) và Lê Ngọc Thịnh (42 tuổi, thường trú quận Tân Phú) trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về thành phố tiêu thụ.



Thịnh cùng số ma túy khủng bị công an phát hiện, bắt quả tang. Ảnh: CA

Trước đó, tối 18-11, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang Linh và Thịnh đang mua bán trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, công an thu giữ tang vật gồm hai bánh heroin tại hiện trường.

Tổ công tác thu giữ thêm 15 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp trên ô tô của Thịnh; thu giữ một lượng ma túy dạng ketamine tại nơi ở của Linh.

Theo điều tra, đây là hai thành viên nằm trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua khu vực tỉnh An Giang về thành phố tiêu thụ mà Công an TP đã triệt phá vào tháng 4-2019. Thời điểm đó công an bắt hai người, thu giữ 21 bánh heroin và 5 kg ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.