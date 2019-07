Bắt 2 kẻ chở 2 bánh heroin và ma túy đá ra Hà Nội

Ngày 11-7, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã bàn giao Nguyễn Phú Nghiên (51 tuổi, trú xã Xuân Tảo, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Doãn Huấn (50 tuổi, trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.



Nguyễn Phú Nghiên bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 9-7, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) thì nhận được tin về xe ô tô Toyota Fortuner mang BKS 29A-515.72 di chuyển theo hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy.



Tang vật gồm hai bánh heroin và bao ma túy đá.

Khi chiếc xe 29A-515.72 này chạy qua địa phân huyện Diễn Châu với tốc độ nhanh, CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Nghiên và Huấn đi trên xe đã chống đối và tìm cách bỏ trốn, nhưng CSGT đã kịp khống chế. Kiểm tra trên xe 29A-515.72, cảnh sát phát hiện có hai bánh heroin, một kg ma túy đá.



Nguyễn Doãn Huấn tại cơ quan công an.

Nghiên, Huấn và tang vật cùng chiếc xe được đưa về Trạm CSGT Diễn Châu để làm việc rồi bàn giao Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu về tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm trong vụ bắt giữ Nghiên và Huấn và thu giữ tang vật ma túy lớn nêu trên.