Cuối năm 2019, trên địa bàn huyện Krông Pa xuất hiện hai thanh niên chạy xe máy giật điện thoại của người đi đường khiến nhiều người hoang mang.



Công an huyện Krông Pa đã vận động người dân cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, phá án. Sau đó, một người dân đến trình báo: Chiều tối 15-11-2019, người này chạy xe máy tại khu vực thị trấn Phú Túc đã bị hai thanh niên đi trên xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại rồi rú ga bỏ chạy.

Nạn nhân truy đuổi, ghi nhận được đặc điểm chiếc xe máy mà hai kẻ cướp giật sử dụng.

Từ thông tin này, công an xác định Nay Chiên đang sử dụng chiếc xe máy trên. Điều tra thêm, công an nắm nghi can từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, người này thường xuyên chơi bời, nhậu nhẹt. Nay Chiên thường chơi thân với Nay Tới - người cũng có tiền án về tội cướp tài sản.

Từ những cơ sở trên, Công an huyện Krông Pa đã mời hai nghi can đến làm việc. Sau quá trình điều tra, hai thanh niên thừa nhận từ tháng 11-2019 đến khi bị bắt đã gây ra năm vụ cướp giật.