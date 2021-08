Chiều 1-8, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển 7 cá thể hổ.



Nguyễn Văn Lai bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Khoảng 2 giờ sáng 1-8, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Nghệ An và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) triển khai lực lượng bắt vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Lực lượng cảnh sát môi trường phải thức trắng đêm, mật phục, theo dõi. Đến 4 giờ sáng 1-8, chiếc xe hơi 7 chỗ chạy từ hướng Hà Tĩnh ra Hà Nội, đến địa phận xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì cảnh sát môi trường phối hợp CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe.



Chiếc xe ô tô Lai và Hiếu dùng chở 7 con hổ con. Ảnh: CA.

Tuy nhiên tài xế không không chấp hành hiệu lệnh, mà tăng ga bỏ chạy theo hướng ra phía Bắc. Lực lượng trên truy đuổi, chốt chặn. Lúc này tài xế đã lùi xe vào tổ công tác.

Các cán bộ, chiến sĩ đã kịp khống chế, bắt giữ Lai và Hiếu.



Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Trên xe có tang vật 7 cá thể hổ được đựng trong bốn hộp nhựa. Đây là 7 con hổ con còn sống nên Công an Nghệ An đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An) để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.



Chú hổ con đựoc bàn giao cho trung tâm Cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, Vườn quốc gia Pù Mát để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: CA