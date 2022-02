Chiều 21-2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã giữ nghi can Trần Kiệt (28 tuổi, quê Bạc Liêu) và Đoàn Công Thành (33 tuổi, ngụ Trảng Bom) để điều tra về hành vi ủy hoại tài sản.

Theo cơ quan công an huyện Trảng Bom, trước đó, chị LTTN (ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom ) có đơn trình báo. Nội dung, khoảng 2 giờ 53 phút ngày 17-2, gia đình chị đang ngủ thì nghe có tiếng kính vỡ ở trên lầu. Chị kiểm tra thì phát hiện có năm thanh niên đi trên hai xe máy dùng cây gỗ, đá ném vào nhà chị làm bể bốn tấm kính cường lực cửa sổ trên lầu và hư hỏng camera.



Hai nghi can bị bắt giữ. Ảnh: VH

Sau một ngày tiếp nhận thông tin, công an huyện Trảng Bom đã điều tra làm rõ bắt giữ Trần Kiệt đang ở trọ tại ấp 1 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và Đoàn Công Thành (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). Ngoài ra, công an đang truy bắt ba nghi can là đồng phạm trong vụ án.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai được một người tên Linh rủ đi "khủng bố" gia đình chị N. Kiệt và Thành khai nhận không có mâu thuẫn với gia đình chị N, chỉ là đi giúp Linh đi giải quyết mâu thuẫn.

Theo chị N, đây là lần thứ chín trong suốt ba năm qua, gia đình bị đe dọa tính mạng bằng tin nhắn, "khủng bố" bằng mắm tôm, sơn, đá hộc gây hư hỏng nhiều tài sản. Chị N. khẳng định không có mâu thuẫn với ai. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc chồng chị giới thiệu cho người quen vay tiền của người tên Tú. Đến giữa năm 2020, khi người vay không còn khả năng trả lãi, Tú quay sang đòi vợ chồng chị.

Được biết, một đồng phạm tên Linh thường xuyên tham gia “khủng bố” gia đình chị N. năm 2021 và bị Công an thị trấn Trảng Bom lập biên bản, yêu cầu bồi thường số tiền 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó gia đình chị N. vẫn tiếp tục bị khủng bố.