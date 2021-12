Ngày 21-12, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông), cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Vũ và Huỳnh Văn Trí để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 20-12, Công an huyện nhận được thông tin trình báo về việc có hai người là H và V (ngụ ở huyện Krông Nô) bị đâm trọng thương ở khu vực chợ Chiều thuộc thôn Nam Phú, xã Nam Đà, huyện Krông Nô trong đêm.



Vũ và Trí tại cơ quan điều tra. Ảnh QM

Ngay sau đó, công an đã triển khai lực lượng để điều tra sự việc. Sau một giờ đồng hồ, công an đã bắt giữ hai đối tượng dùng dao đâm, gây thương tích cho H và V là Nguyễn Hồng Vũ (SN 1993) và Huỳnh Văn Trí (SN 1995, cùng trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô), thu giữ hai con dao nhọn, một gậy sắt là hung khí gây án.

Bước đầu, các nghi can khai nhận, khoảng 23 giờ ngày 19-12, Vũ và Trí trên đường đi chơi về qua trước khu vực quán cháo trên đường Nguyễn Tất Thành ở Tổ 2 (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô), thì gặp nhóm của H và V cùng một số thanh niên khác gọi vào nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, V dùng tay đánh vào mặt Trí, thấy vậy Vũ vào can thì bị nhóm của V đánh nhưng được mọi người can ngăn. Do bực tức vì vô cớ bị đánh nên trên đường về, Trí rủ Vũ về nhà lấy hung khí đi tìm nhóm V đánh trả thù...