Bắt 2 nghi can giết 1 phụ nữ trong phòng trọ ở Bình Dương

Chiều 19-7, lực lượng chức năng công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ập vào quán internet ở phường Long Bình bắt giữ Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê Bình Dương), nghi phạm liên quan đến vụ án mạng trong phòng trọ ở tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, người dân trình báo thấy hình ảnh Nhị, Châu cùng chiếc xe đúng như thông báo truy tìm của công an nên đã trình báo công an. Nhận tin, lực lượng chức năng xuống và đưa họ về trụ sở.



Hai nghi phạm được cho là liên quan trực tiếp đến vụ án mạng.

Trao đổi báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương xác nhận việc trên. Hiện công an tỉnh Bình Dương đang làm việc với công an tỉnh Đồng Nai để di lý hai nghi phạm về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Trước đó, vào sáng 18-7, con rể của bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê ở Kiên Giang) đến phòng trọ của mẹ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương thì thấy cửa khóa ngoài bất thường. Khi mở cửa ra thì hoảng hốt phát hiện nạn nhân tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án, đồ đạc không bị xáo trộn, bà Thu chết dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết cắt. Theo nhận định ban đầu, vụ án mạng đã xảy ra vào khuya ngày hôm trước.

Qua mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Lưu Minh Nhị và bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng nên đã ra thông báo truy tìm cùng chiếc xe máy màu nâu, mang biển kiểm soát 95 H1-0841.

Theo cơ quan điều tra cho hay, bà Thu mới dọn đến phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng ở cùng với cháu ruột là Nhị, Châu khoảng hơn 1 tháng. Bà Thu hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Châu, Nhi bỏ học, không có công việc ổn định, ở nhà ăn chơi.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, từ hình ảnh và chiếc xe máy mà công an thông tin đăng trên báo chí thì Nhị và Châu bị bắt giữ.