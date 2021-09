Sáng 8-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Kin (47 tuổi), Trần Quốc An (42 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) về tội hủy hoại rừng.



Công bố quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc An. Ảnh: CA

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết thông tin trên vào sáng cùng ngày.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Kin và Trần Quốc An đã tổ chức chặt phá hơn 5 ha rừng tự nhiên tại khu Hòn Đót, tiểu khu 170 thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định.



Theo một nguồn tin khác, khám nghiệm hiện trường, bước đầu các cơ quan chức năng ghi nhận có 8,7 ha rừng tại núi Hòn Đót bị triệt phá, có nguy cơ xâm hại khu di tích Nhà thờ Bác Hồ.

Những người phá rừng đã tự mở một con đường dài vào khu rừng Hòn Đót để vận chuyển gỗ ra ngoài nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện.



Công bố quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Kin. Ảnh: CA

Vụ án hủy hoại rừng trên được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố hôm 16-9, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý.





Lãnh đạo huyện Sơn Hòa kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở xã Sơn Định. Ảnh: CTV

*Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa cũng khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162 thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội rồi chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý.



Đến ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (41 tuổi), Phạm Văn Thành (34 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Hội) về tội hủy hoại rừng.



Công bố quyết định khởi tố một bị can trong vụ phá rừng ở xã Sơn Hội. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, có hơn 3 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý bị phá trắng. Vụ phá rừng này được tổ chức quy mô lớn, phương thức tinh vi, bài bản nhằm che giấu các cơ quan chức năng trong thời gian dài.



Vụ phá rừng trên được báo chí, trong đó có Pháp Luật TP.HCM phản ánh đầu tháng 9-2021.

Trong khi đó, trả lời báo chí trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa nói rằng chưa hề phát hiện vụ phá rừng nào trong năm sáu năm nay.



Nhiều cây gỗ ở xã Sơn Hội bị triệt hạ. Ảnh: THANH THẮNG

Sau khi báo chí phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về các vụ phá rừng tại huyện Sơn Hòa, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm.



Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động khảo sát, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa.