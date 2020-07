Bắt 2 người tàng trữ hơn 10 kg ma túy ở biên giới Long An

Trưa 29-7, lãnh đạo UBND thị xã Kiến Tường, Long An, cho biết Công an thị xã Kiến Tường phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vừa bắt giữ Huỳnh Ngọc Châu (32 tuổi, ngụ Campuchia) và Huỳnh Công Trứ (36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) tàng trữ hơn 10 kg ma túy tổng hợp.



Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: L.L

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 28-7, lực lượng trinh sát Công an thị xã Kiến Tường phối hợp Bộ đội biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đã kiểm tra hành chính căn nhà số 443, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Châu và Huỳnh Công Trứ cùng hàng chục gói chứa viên nén. Qua test nhanh xác định toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp với số lượng hơn 10 kg.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.