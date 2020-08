Bắt 27 người tụ tập đá gà ở khu vực biên giới

Ngày 27-8, Công an TP Châu Đốc, An Giang vừa bắt quả tang hàng chục người tụ tập đá gà ăn tiền tại khu vực biên giới.



Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình, vào trưa cùng ngày, Công TP Châu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào bắt quả tang hàng chục người đang đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống cặp bờ sông gần khu vực biên giới (thuộc khóm Vĩnh Chánh 01, phường Vĩnh Ngươn).

Thấy công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn, công an đã kịp thời bắt giữ 27 người. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 con gà đá, 18 điện thoại di động, 11 xe máy các loại và trên 8,5 triệu đồng tiền mặt.

Theo công an, đây là tụ điểm đánh bạc có tổ chức người cảnh giới, diễn ra thời gian dài thu hút nhiều người trong và ngoài địa phương tham gia.