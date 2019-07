Bắt 3 nghi can vụ nổ súng chết người

Sáng 25-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An điều tra cái chết của anh Nguyễn Quốc Hùng (35 tuổi, trú phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò).

Trước đó, đêm 23-7, anh Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương thấu bụng và đã tử vong. Nghi anh Hùng bị bắn thủng bụng, mọi người đã báo sự việc lên Công an thị xã Cửa Lò để vào cuộc điều tra.

Trước khi anh Hùng bị tử vong, anh có ở trong nhà với ba người đàn ông tại phường Thu Thủy. Tại đây anh Hùng có mâu thuẫn, cãi nhau với một số người. Gần khu vực hiện trường, Công an thị xã Cửa Lò thu giữ được một khẩu súng vứt ở mương nước.

Từ trích xuất các camera, công an đã tạm giữ ba người gồm: Dương Văn D. (23 tuổi); Nguyễn Văn T. (30 tuổi) và Trương Quốc Ư. (26 tuổi, cùng trú thị xã Cửa Lò) để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng trên.