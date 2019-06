Bắt 3 người đưa 15 kg ma túy đá từ Lào vào TP Hồ Chí Minh

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án 519M, triệt phá đường dây ma túy từ Lào vào TP Hồ Chí Minh, bắt giữ ba nghi phạm, thu 15 kg ma túy đá.



Hoàng Nghĩa Văn bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Ba nghi can đã bị bắt giữ, đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Hoàng Nghĩa Văn (44 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, tạm trú tại chung cư Trung Đức, khối Tân Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh), Mùa Bá Và (31 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Mùa Bá Chò (36 tuổi, trú thị trấn Lạc Xao, huyện Kháng Cơ, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).



Mùa Bá Chò cùng Mùa Bá Và bị bắt giữ.

Đầu tháng 5- 2019, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây ma túy Lào đưa về TP.Vinh tập kết rồi chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Do vậy, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án mang bí số 519M để vào cuộc điều tra.

Sau quá trình bám sát theo dõi, đến chiều 1-6, Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng phá án. Khi Chò cùng Và đi xe máy chở 15 kg ma túy đá đi trên quốc lộ 8A (đoạn qua xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị ban chuyên án vây bắt.



Tang vật công an thu giữ.

Đồng thời, một tổ công tác khác bắt giữ Văn khi Văn đang ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chờ để “nhận hàng” ma túy đá. Khám xét trên xe hơi mang BKS 37A-536.51 do Văn điều khiển, công an thu giữ 16.000 USD.

Qua điều tra bước đầu, đường dây ma túy trên do Văn cầm đầu. Văn từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã sang Lào móc ngoặc với Và rồi rủ Chò tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia để đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.