Bắt 3 phụ nữ bán giấy khám sức khỏe giả với giá bèo 40 ngàn

Chiều 30-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án 111G, bắt khẩn cấp Lê Thị Bích (thường gọi là Vân, 65 tuổi, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), Trương Thị Tình (56 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) và Phan Thị Thành (56 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh).



Ba phụ nữ Lê Thị Bích (thường gọi là Vân), Trương Thị Tình và Phan Thị Thành bị bắt giữ.

Ba nghi can trên bị bắt để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thời gian qua, xuất hiện giấy chứng nhận sức khỏe của các bệnh viện như BV Giao thông Vận tải, BV Đa khoa Cửa Đông, BV Thái An… được làm giả tinh vi.

Những giấy chứng nhận khám sức khỏe này được bán ra với giá rẻ bèo từ 40.000-80.000 đồng cho người cần mua để xin việc làm, cấp chứng chỉ hành nghề, đi học… Việc bán giấy khám sức khỏe ngay tại các cửa hàng, ki ốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, lợi ích hợp pháp của các cơ sở y tế và đội ngũ y, bác sĩ, uy tín bệnh viện…

Trước tình hình trên, giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã giao Công an TP Vinh xác lập chuyên án mang bí số 1119G để vào cuộc điều tra. Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, làm trưởng ban chuyên án đã huy động các điều tra viên, trinh sát có năng lực, kinh nghiệm tập trung điều tra, phá án.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 29-11, ban chuyên án đã triển khai các mũi công tác tiến hành khám xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Bích, Tình, Thành.

Khám xét nơi ở của bà Bích, Tình, Thành, ban chuyên án đã thu giữ 210 giấy khám sức khỏe giả của BV Đa khoa Cửa Đông và BV Thái An, chín con dấu giả các loại; bốn điện thoại di động và nhiều tài liệu, đồ vật khác.

Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.