Bắt 4 người trong đường dây tín dụng đen lớn nhất Việt Nam

Ngày 26-4, Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ thêm 4 nghi phạm trong Tập đoàn Nam Long, một tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn trên cả nước.



Nguyễn Đức Thành cầm đầu đường dây tín dụng đen phủ khắp cả nước với thủ đoạn tra tấn nhân viên tàn độc đến chết.

Các nghi phạm bị bắt gồm Nguyễn Văn Lữ, Mai Quang Anh, Đặng Việt Hà (cùng quê Hải Phòng), Đào Anh Tài (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra, Tập đoàn Nam Long hoạt động cho vay rất chuyên nghiệp.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen này có khoảng 70 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có bảy ngân hàng với nhiều chi nhánh trong cả nước để khách hàng nộp lãi, mặt khác nhằm hạn chế rủi ro khi bị phát hiện.

Những người trong đường dây tín dụng đen quy mô lớn bị bắt giữ.

Trong tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Nam Long có số tiền hơn 510 tỉ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi ở 26 khu vực tại 63 tỉnh, thành.

Cơ quan điều tra đã xác minh được 100 khách hàng, trong đó có 61 khách hàng vay với số tiền 16 tỉ đồng; tiền bị hại phải trả 19,4 tỉ đồng; tiền phí ngoài hợp đồng là 906 triệu đồng, tiền lãi 3,4 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương trong cả nước điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Nam Long.