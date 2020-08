Bắt 5 người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy qua biên giới

Ngày 4-8, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tại Lào đã phá chuyên án QT620L bắt giữ năm người Lào có hành vi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.



Lực lượng chức năng bắt giữ năm người Lào cùng với 60.000 viên ma túy. Ảnh: BPQT

Theo đó, chiều cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu thuộc Cụm bản Đensavan (huyện SêPôn, Savannakhet, Lào), lực lượng của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Đensavan (Lào) và lực lượng của Ty an ninh tỉnh Savannakhet triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ năm người mang quốc tịch Lào gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vong, Ka Sỹ Xay Nhạ Vong, Do Sa Ma Vong Say, Lu Léc In va Nông Xa và Phu (tuổi từ 17 đến 35).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60.000 viên ma tuý tổng hợp, một ô tô hiệu For Ranger không gắn biển số, một xe máy, 11 điện thoại, gần 1,1 triệu Kíp Lào, một dao nhọn, ba giấy thông hành và nhiều tang vật khác.

Sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao các nghi phạm, tang vật và phương tiện liên quan cho Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Đensavan để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật của Lào.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết những người bị bắt là mắt xích trong đường dây ma tuý lớn liên quan đến nhiều người, trên nhiều địa bàn từ các tỉnh phía Bắc Lào về Savannakhet cấu kết, móc nối với một số người ở hai bên biên giới Việt - Lào để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.