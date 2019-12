Bắt băng dàn cảnh, móc túi ở nhiều bệnh viện của TP.HCM

Ngày 31-12, Công an quận 5 (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự nhóm Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1960), Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1978), Dương Thúy Hạnh (SN 1977), An Thủy Nguyệt (SN 1977) Trần Thu Yến (SN 1970; cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Giả là người khám bệnh để "săn mồi"

Ngoài ra, công an cũng lấy lời khai, đấu tranh, làm rõ vai trò của Nguyễn Thành Lạc (SN 1979; chồng của Yến), Bùi Văn Hồng (SN 1970, Châu Hồng Út Em (SN 1983; cùng ngụ quận 4) trong việc hỗ trợ, giúp sức nhóm trên.



Băng móc túi có tổ chức phân công vai trò gây án tại nhiều khu vực tại TP.HCM vừa bị Công an quận 5 bắt quả tang. Ảnh NT.

Sáng 30-12, nhóm Chi, Hạnh, Nguyệt, Yến đến quán nước trên đường An Dương Vương để bàn bạc tính cách vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5) trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nuôi bệnh.

Sau đó, Yến và Nguyệt lên xe của Lạc (chồng của Yến) còn Chi và Hạnh cùng lên xe ôm của một người đàn ông không rõ lai lịch) đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch gặp Nhung.

Nhóm này phân công nhiệm vụ từ trước nên tự động vào quầy nhận bệnh để mua số khám bệnh, đóng giả là bệnh nhân như bình thường để tránh bị bảo vệ phát hiện. Sau đó bắt đầu "săn mồi".



Chi, Nhung, Nguyệt, Hạnh và Yến (từ phải qua trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh NT.

Cả nhóm phát hiện chị LTH (SN 1983, ngụ quận 8) có đeo túi xách nên đeo bám. Khi đến khu vực trước phòng X quang thì cả nhóm áp sát.

Lúc này, Hạnh đi lên phía trước chắn lối để Nhung áp sát trộm cắp chiếc bóp trong túi xách của nạn nhân; Chi cũng đứng cạnh để dàn cảnh, che chắn.

Lúc này, Yến và Nguyệt đứng phía sau để cảnh giới. Lấy được tài sản, Nhung chuyền cho Chi để cất giấu. Nạn nhân vừa phát hiện hô hoán thì trinh sát hình sự Công an quận 5 phối hợp cùng bảo vệ bệnh viện ập đến bắt quả tang nhóm này.

Tang vật bị công an tạm giữ gồm chiếc bóp chứa số tiền 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ có liên quan.

Trộm hàng loạt vụ tại các bệnh viện

Tại trụ sở công an, nhóm này khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện khác. Cùng thời điểm, nhóm Lạc, Hồng và Em cũng bị trinh sát hình sự Công an quận 5 mời về làm việc.

Theo đó, nhóm này đóng vai trò là xe ôm, chở các thành viên trong băng đi móc túi. “Những người này biết nhóm kia móc túi. Mỗi lần đi đều được trả tiền công rất cao. Việc này dễ kiếm tiền hơn chạy xe ôm bình thường…” – một cán bộ điều tra nói.



Lạc, Hồng và Út Em (từ phải qua trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh NT.

Trong đó, Lạc là chồng của Yến, riêng Hồng thì sống chung như vợ chồng với Nhung. Nhưng mỗi lần chở “người tình” đi trộm cắp, Hồng đều được nhận tiền “hoa hồng” là 300 ngàn đồng. Riêng Út Em thường chở Nguyệt đi “hành nghề” thì khai rằng biết việc trộm cắp nhưng không biết nhóm Nguyệt trộm của ai, đi với ai.

Theo Công an quận 5, Hạnh từng có một tiền án, hai tiền sự; Nhung có hai tiền án, một tiền sự, Yến có 2 tiền án… Trong đó, Hạnh đang trong thời gian bị Công an quận 5 điều tra nhưng được tại ngoại.

Theo đại diện đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 5, đây là băng nhóm trộm cắp đã được theo dõi từ khoảng hai năm về trước. “Quá trình theo dõi băng nhóm này rất vất vả. Các thành viên đều được phân công vai trò chặt chẽ. Việc đeo bám, bắt quả tang cực kỳ khó khăn…” – người này nói.

Sau quá trình theo dõi, Công an quận 5 xác định băng nhóm này gây án liên tục trên nhiều địa bàn nên khoảng tháng 5-2019 thì xác lập chuyên án đấu tranh. “Băng này mỗi khi gây án ở bệnh viện này một thời gian thì chuyển đi bệnh viện khác, địa bàn khác rồi xoay vòng liên tục như vậy để tránh sự phát hiện của các bảo vệ” – một cán bộ điều tra cho biết thêm.

Theo Công an quận 5, việc đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp ở các bệnh viện gặp không ít khó khăn vì thiếu bằng chứng, bị hại… “Nhiều trường hợp ở bệnh viện không có camera an ninh nên đấu tranh gặp khó khăn. Đây cũng là một điểm yếu ở các bệnh viện hiện nay trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Các bệnh viện có lắp camera an ninh nhưng không đầy đủ, nhiều trường hợp chúng tôi phải tự xoay xở để có bằng chứng đấu tranh” – người này tiếp.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.