Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại 27A Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức vào ngày 2-12.



Theo hồ sơ, vào 15 giờ 30 ngày 2-12, Đội CSHS Công an quận Bình Thạnh và đội CSHS Công an quận Tân Bình phối hợp kiểm tra 6 thanh niên nghi vấn về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Băng “đá nóng” xe chuyên nghiệp

Nhóm trộm xe máy hoạt động trên địa bàn nhiều quận ở TP.HCM, phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Trong đó, 3 người đi trộm xe được chia một người trực tiếp bẻ khoá trộm xe, hai người còn lại đóng vai trò cảnh giới, cản địa nếu bị phát hiện. Sau khi trộm thành công, cả bọn sẽ giao xe cho nhóm người tiêu thụ.

3 người trộm xe gồm Nguyễn Doãn Hữu (SN 1992, quê quán Nghệ An); Đào Công Thắng (SN 1995, tạm trú tỉnh Bình Dương) và Phan Văn Tuấn (SN 1989, ngụ Hà Tĩnh).

3 người còn lại chuyên tiêu thụ xe bị trộm gồm Nguyễn Thành Hội, Trương Ngọc Phượng và Trương Trường An. Cả 3 cùng tạm trú tại phường Thạnh Xuân, quận 12.

Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều điện thoại di động, xe máy, dao kim loại, dao bầu, bình xịt hơi cay, búa… được cho là công cụ thực hiện trộm xe.

Tại cơ quan công an, Tuấn, Hữu và Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 2-12, Thắng điện thoại rủ Hữu đi trộm xe máy bán kiếm tiền tiêu xài. Thắng chạy xe máy hiệu Exciter đến cầu vượt Linh Xuân gặp Hữu. Lát sau, Hữu điện thoại cho Tuấn đi cùng trộm cắp. Trong đó, Hữu ngồi sau trực tiếp dùng đoãn phá khoá xe để cho Tuấn và Thắng che chắn cảnh giới và cản địa.

Khi đến số 27A Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức Hữu dùng đoản đã chuẩn bị bẻ khoá xe máy BKS 86B5-32177 đậu bên lề đường rồi tẩu thoát về hướng cầu Sài Gòn. Sau khi trộm được chiếc xe, Thắng điện thoại cho Phượng (người tiêu thụ) hẹn gặp tại 656/ 25 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh để giao xe. Khi đang giao xe, cả nhóm bị công an kiểm tra hành chính và mời về làm việc.

Trộm hàng loạt xe máy ở quận Bình Thạnh

Tại cơ quan điều tra, Hữu và Thắng còn khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Vụ thứ nhất, khoảng 18 giờ ngày 24-11, Thắng điều khiển xe gắn máy chở Hữu đi trộm xe, Tuấn chạy xe phía sau cảnh giới và cản địa. Khi đến quán cà phê The Coffee House trên đường Nguyễn Xí (phường 26), cả ba phát hiện xe máy hiệu Wave BKS 49K1-70137 của anh Nguyễn Thành Tiến dựng trên lề không có người trông coi nên nhanh chóng tiếp cận. Hữu dùng đoản phá khoá xe rồi chạy về hướng đường Nơ Trang Long.

Trộm được xe, Thắng điện thoại cho một thanh niên bán xe vừa trộm được. Lát sau, Phượng hẹn ra khu vực đường ray ở phường 13 giao nhận xe với giá 6 triệu đồng. Số tiền này được một phụ nữ khác hẹn trả ở cầu vượt Linh Xuân (TP Thủ Đức).

9 giờ 20 ngày 28-11, nhóm Thắng, Hữu và Tuấn tiếp tục rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để trộm xe máy. Khi đến đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường 13, cả nhóm phát hiện một xe SH Mode dựng trên vỉa hè nên đã cho Hữu đến bẻ khoá lấy đi. Sau đó, Tuấn đưa chiếc xe đi bán với giá 14 triệu đồng.

Đến 10 giờ 25 cùng ngày, cả nhóm tiếp tục đi tìm tài sản để trộm. Khi đến trước cửa hàng Bách Hoá Xanh trên đường Bình Lợi, phường 13 thì phát hiện một xe SH Mode biển số 63B2-50335 của chị Nguyễn Thị Thanh Trúc đang dựng ở trước, bảo vệ đang quay mặt vào trong. Thấy vậy, Thắng cảnh giới, Hữu tiếp cận bẻ khoá xe chạy đi. Thắng điện thoại cho một thanh niên khác bán chiếc xe vừa trộm được. Lát sau, Phượng điện thoại hẹn giao xe ở chân cầu Bình Lợi. Giao xe xong, một phụ nữ chưa rõ lai lịch hẹn gặp tại Dĩ An, Bình Dương trả 10 triệu đồng tiền bán chiếc xe.

Ngay sau khi giao xong chiếc xe SH Mode cho Phượng, đến 10 giờ 50, cả nhóm tiếp tục trộm một xe máy biển số 59S3-44985 ở trước cửa hàng Bách Hoá Xanh trên đường Phan Văn Trị (phường 11). Tuần đem chiếc xe đi bán với giá 1,7 triệu đồng.

Tổng số tiền tiệu thụ 4 xe máy trộm được là 31,7 triệu đồng. Hữu được chia 10 triệu, Thắng được chia 11 triệu, phần còn lại Tuấn hưởng.

Tiến hành khám xét nhà của Trương Ngọc Phượng, công an thu giữ một xe máy AirBlade 61C1-10283, 9 đoản phá khoá xe, 1 thiết bị phá sóng định vị… và hàng loạt biển số xe. Trong đó có biển số xe của chị Nguyễn Thị Thanh Trúc bị trộm ngày 28-11.

Theo lời khai của Phượng, Hội và An (em gái Phượng), cách đây 1 tháng, Phượng mua xe máy AirBlade 61C1-10283 của một thanh niên tên Khôi. Sau đó, Khôi thuê phượng đi gặp các thanh niên trộm xe mà Khôi cho số để nhận xe và giao lại cho Khôi. Mỗi lần giao xe thành công, Khôi cho Phượng 500 nghìn đồng. Trường hợp nhóm trộm được 2 xe cùng lúc, Phượng thuê An chở mình và Hội đi giao cùng. Số tiền nhận được, Phượng cho An 200 nghìn đồng, số còn lại đem đi tiêu xài.