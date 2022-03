Ngày 4-3, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ thành công Sồng A Tồng (53 tuổi) trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Theo cơ quan công an, Sồng A Tồng bị truy nã đặc biệt theo quyết định ngày 31-8-2018 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Sồng A Tồng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ cho biết, bản Co Tang là một trong những bản phức tạp về an ninh trật tự của xã Lóng Luông. Đường vào bản độc đạo, xung quanh nhà Sồng A Tồng đều là anh em trong dòng tộc, Tồng thường xuyên mang theo súng bên người nên mọi phương án bắt giữ đều phải rất thận trọng.

Sau thời gian dài mật phục tại địa bàn, thấy thời cơ đã đến lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai theo kế hoạch, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ thành công Sồng A Tồng. Tại nhà của Tồng, công an thu giữ 3 khẩu súng tự chế cùng một số vật chứng liên quan khác.