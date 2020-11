Bắt Cảnh sát hình sự 'dỏm' lừa tình, tiền mẹ đơn thân

Ngày 25-11, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ vừa ra quyết khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Bính (38 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Đỗ Bính. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra, Bính từng có nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn được Bính sử dụng là mạo danh cảnh sát hình sự của Công an TP Hà Nội, sau đó “cưa” đổ rất nhiều cô gái trẻ, đồng thời lừa “chạy việc”, “chạy trường” để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Tháng 7-2019, qua mạng xã hội Zalo, Bính làm quen với chị T. đang bán hàng ở thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Biết chị này có tiền lại đang thiếu thốn tình cảm, Bính tìm cách tiếp cận.

Bính lên mạng internet tải hình ảnh giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Đình Chung, đơn vị công tác thuộc Công an TP Hà Nội. Tiếp đó, Bính nhận mình là Nguyễn Đình Chung, nói dối chưa lập gia đình để làm quen với chị T.

Sau thời gian qua lại, Bình rủ bạn gái góp vốn mua chung cư ở Hà Nội, đồng thời hứa xin việc cho chị T. cũng như tìm trường học tốt cho con gái chị này.

Kết quả, Bính đã lừa người phụ nữ chuyển cho mình gần 400 triệu đồng. Số tiền này Bính dùng để trả nợ.

Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, chị T. tìm hiểu và được biết bạn mình không phải tên Chung, cũng không phải công an như lâu nay tự giới thiệu. Khi bị phát hiện, Bính chặn toàn bộ số điện thoại của chị T. và xóa tài khoản Zalo.