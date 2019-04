Bắt 'cẩu tặc' mỗi đêm trộm 40 con chó

Ngày 7-4, Công an xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã bàn giao nghi can Châu Trần Pha (25 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) cho Công an huyện Long Thành để điều tra theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an xã Bình Sơn phối hợp cùng dân phòng và Câu lạc bộ PCTP đang tuần tra trên Tỉnh lộ 769 (đoạn qua hầm chui để vào Hương lộ 10) thì phát hiện Pha có biểu hiện nghi vấn. Thấy công an, Pha liền cho xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng đuổi theo bắt giữ.



Nghi can Pha tại cơ quan công an.

Qua quá trình làm việc, Pha khai nhận đang đi thuốc chó để bắt trộm. Pha có nhiệm vụ chạy xe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành… để tìm nhà có chó. Sau đó, Pha sẽ cho chó ăn bả chết rồi một nhóm đồng bọn đi ô tô phía sau thu gom số chó chết lên xe mang về.

Theo Pha khai nhận, nhóm của Kha có từ 3-5 người, mỗi đêm sẽ thực hiện trộm từ 30 đến 40 con chó. Do thiếu tiền tiêu xài nên Pha trộm chó để kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.